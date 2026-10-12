Coesione Ue, dalla revisione intermedia riallocati quasi 35 miliardi

Fitto: "Flessibilità e semplificazione la strada giusta".

(Teleborsa) - Il vicepresidente esecutivo della Commissione Raffaele Fitto ha aperto a Bruxelles la Settimana europea delle regioni e delle città 2026, con migliaia di rappresentanti di regioni, città e autorità locali, esperti, imprese e società civile. Il tema è "Strong Regions. Strong Europe". "Il nostro obiettivo è chiaro: l'Europa non deve più trovarsi indietro nello sviluppo, né dipendere da altri per ciò che è essenziale", ha detto Fitto, richiamando le lezioni della pandemia e della crisi energetica: "Siamo più forti quando i livelli europeo, nazionale e regionale lavorano insieme".



La risposta alla complessità del contesto è "semplificazione, flessibilità ed efficacia", seguita nella modernizzazione della politica di coesione. Con la revisione intermedia gli Stati membri hanno potuto, su base volontaria, riorientare risorse verso casa, competitività, difesa, energia e acqua. "La risposta dal territorio è stata notevole": sono stati riallocati quasi 35 miliardi di euro, di cui 15 miliardi alla competitività. La coesione modernizzata sarà parte centrale dei Piani di partenariato nazionali e regionali del prossimo quadro finanziario pluriennale.



Fitto ha indicato due direttrici. La prima è il "Right to Stay", su cui la Commissione sta lavorando a una strategia: "Nessuno dovrebbe essere costretto a lasciare la propria comunità perché i servizi sono scomparsi, perché non ci sono buoni lavori, perché la casa costa troppo o la connettività è scarsa. Le persone devono essere libere di partire, ma mai costrette a farlo". La seconda è la competitività, "l'altro lato della coesione". "L'Europa non può essere competitiva se una parte del suo territorio è lasciata indietro", ha sottolineato il Commissario.





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