Il tech rialza la testa: i conti di CoreWeave, OpenAI e l'IPO di Anthropic rassicurano i mercati

Nvidia rimblaza dopo due sedute in calo

(Teleborsa) - Gli investitori tornano a comprare intelligenza artificiale. Oggi i future su Wall Street e i titoli tecnologici in Europa sono in rialzo, grazie a una serie di notizie rassicuranti. A guidare il rimbalzo è CoreWeave , in rialzo di oltre il 15% negli scambi prima dell'apertura dopo i conti rilasciati ieri sera, mentre Nvidia rimbalza dopo due sedute in calo.



La svolta arriva dopo giorni difficili. La settimana scorsa il Nasdaq ha vissuto la peggior seduta in 18 mesi, schiacciato dal timore che, dopo il voto di metà mandato negli Stati Uniti, una regolamentazione più severa su data center e infrastrutture faccia salire i costi e rallenti lo sviluppo dell'AI. Ieri il Nasdaq Composite ha chiuso ancora in calo dello 0,74%, complice anche un'inflazione americana più alta del previsto.



A cambiare il clima sono tre notizie arrivate quasi in contemporanea: i conti oltre le attese di CoreWeave, le indiscrezioni sui ricavi record di OpenAI e la forte domanda per la quotazione di Anthropic, attesa al debutto il 19 novembre. Insieme suggeriscono che la spesa enorme nell'AI si sta ancora traducendo in ricavi in rapida crescita.



CoreWeave: ricavi quasi triplicati e guidance alzata



Il primo segnale è arrivato martedì sera da CoreWeave, il cloud specializzato in calcolo per l'intelligenza artificiale. Nel terzo trimestre 2026 (luglio-settembre) i ricavi sono saliti a 3,66 miliardi di dollari, contro 1,37 miliardi di un anno prima: +168%. Rispetto al trimestre precedente l'aumento supera il miliardo. Il fondatore e CEO Michael Intrator ha parlato di un trimestre di svolta, sottolineando che il margine operativo rettificato è arrivato a doppia cifra (10%) con un trimestre di anticipo sul piano. Il portafoglio ordini ha raggiunto circa 132,5 miliardi di dollari.



Ancora più rilevante per il mercato è la guidance, rivista al rialzo su tutti i fronti. Per il 2026 CoreWeave ora prevede ricavi tra 13,0 e 13,3 miliardi di dollari e un utile operativo rettificato tra 1,275 e 1,375 miliardi, il 26% in più rispetto alla stima precedente al punto medio. A fine anno i ricavi annualizzati dovrebbero arrivare a 20-21 miliardi. Salgono anche gli investimenti, ora attesi tra 37 e 39 miliardi, perché la società conta di consegnare capacità ai clienti prima del previsto.



Il quadro non è privo di ombre. Il trimestre si è chiuso con una perdita netta di 709 milioni, appesantita da 846 milioni di oneri finanziari, e il debito complessivo supera i 46 miliardi. Per il quarto trimestre la società prevede interessi tra 1,05 e 1,15 miliardi. Il management ha però indicato circa 9 miliardi di pagamenti anticipati e depositi dei clienti attesi nei prossimi tre mesi, un elemento che rassicura sulla capacità di finanziare la crescita.



OpenAI supera i 10 miliardi di ricavi in un trimestre



Il secondo tassello viene da indiscrezioni riportate da Bloomberg, e prima ancora da The Information. Nel trimestre chiuso a settembre OpenAI avrebbe superato per la prima volta i 10 miliardi di dollari di ricavi. La crescita sarebbe vicina al 50% sul trimestre precedente e quasi al triplo rispetto a un anno prima. La società non ha commentato.



I dati sarebbero stati illustrati agli investitori in una call martedì, con il presidente Greg Brockman e la direttrice finanziaria Sarah Friar. Secondo le fonti, OpenAI ha chiuso settembre con ricavi annualizzati intorno ai 50 miliardi. Restano però perdite profonde: il margine operativo rettificato sarebbe passato da -150% a -109% in un trimestre. Migliora, ma la società spende ancora più del doppio di quanto incassa.



Il dato conta anche per la concorrenza. Dopo essere stata superata da Anthropic su alcune misure, OpenAI avrebbe recuperato slancio con nuovi modelli, tagli di prezzo aggressivi e una maggiore attenzione agli agenti AI. Anthropic, nel frattempo, ha riportato ricavi trimestrali per circa 17 miliardi, ma con una crescita sul trimestre precedente scesa intorno al 47%, dopo un +140% abbondante nel periodo prima. Le due società calcolano i ricavi in modo diverso, quindi il confronto diretto va preso con cautela. Sul fronte finanziario, OpenAI sta completando un nuovo round a una valutazione di 1.250 miliardi di dollari, di cui una prima tranche da 11 miliardi già chiusa, dopo aver rinviato la quotazione al prossimo anno.



Anthropic, l'IPO punta a 1.500 miliardi



Il terzo segnale riguarda l'attesissima quotazione di Anthropic. Secondo il Financial Times, le banche che curano l'operazione valutano di alzare la valutazione a 1.500 miliardi di dollari o più. Il prezzo per azione potrebbe salire sopra la forchetta di 70-78 dollari indicata nel documento depositato martedì alla SEC.



L'offerta base vale fino a 64,4 miliardi di dollari, con 801,4 milioni di azioni nuove e 23,6 milioni cedute dai soci, a cui si aggiunge un collocamento privato da 26 miliardi. Con l'opzione greenshoe, la raccolta complessiva si avvicinerebbe ai 100 miliardi. Al target attuale la valutazione fully diluted è di circa 1.400 miliardi. Il prezzo sarà fissato il 18 novembre e le azioni debutteranno il giorno successivo. Se confermata, sarebbe la più grande quotazione di sempre per raccolta, sopra la base da 75 miliardi di SpaceX, anche se SpaceX debuttò con una capitalizzazione più alta di 1.770 miliardi.

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