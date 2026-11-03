A New York corre CoreWeave

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la startup di intelligenza artificiale , che tratta in rialzo del 5,98%.



Il movimento di CoreWeave , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario di breve periodo di CoreWeave evidenzia un declino dei corsi verso area 51,37 USD con prima area di resistenza vista a 54,15. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 49,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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