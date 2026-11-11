Manovra, ACADI (Confcommercio): colpiti solo gli apparecchi, comparto a rischio

(Teleborsa) - "La Presidente del Consiglio aveva annunciato che la manovra non sarebbe stata contro qualcuno. Eppure, le disposizioni sui giochi pubblici contenute nella Legge di Bilancio 2027 penalizzano soprattutto il settore degli apparecchi AWP e VLT, che garantisce circa 5 miliardi di euro di gettito erariale, sui 10 miliardi generati dal gioco fisico e sugli 11,5 miliardi dell’intero comparto". E' quanto sottolinea l’Associazione Concessionari di Giochi Pubblici – ACADI (Confcommercio), presieduta da Geronimo Cardia, in una nota sulla manovra 2027 trasmessa alle Commissioni Bilancio della Camera e del Senato.



"Al contrario, ai Gratta e Vinci, viene prevista un’estensione della concessione, in scadenza a settembre 2028, sebbene il prodotto non sia interessato dalle restrizioni territoriali e orarie che colpiscono gli apparecchi. Il gettito andrebbe ricavato da questo segmento di mercato".



Per AWP e VLT, l’aumento di un punto percentuale del PREU rischia di determinare una riduzione immediata dei ricavi dell’intera filiera rispettivamente del 10% e del 15%. Secondo ACADI, una pressione fiscale ormai insostenibile per gli operatori, con possibili conseguenze sulla sopravvivenza delle imprese, sull’occupazione, sulla presenza di punti di gioco legali e, paradossalmente, sullo stesso gettito erariale. La contrazione dell’offerta regolamentata potrebbe inoltre favorire lo spostamento dei giocatori verso altri prodotti, senza benefici per la tutela della salute.



Per le AWP, la possibilità di adottare un payout del 70%, con puntata massima di 2 euro e vincita fino a 200 euro, rappresenta un intervento potenzialmente positivo, ma il PREU previsto al 20%, anziché al 19% richiesto dagli operatori, ridurrebbe di oltre il 10% i margini della filiera, compromettendo anche gli investimenti necessari all’adeguamento tecnologico. Per le VLT, invece, non sono previste misure compensative: ACADI propone almeno di consentire la raccolta delle giocate tramite POS e carte di pagamento, come già avviene per altri giochi fisici.



Ulteriori criticità riguardano l’aumento dei costi delle proroghe delle concessioni, già scadute e non rinnovabili attraverso nuove gare a causa dell’irrisolta questione territoriale, legata a distanziometri e limitazioni orarie. Proroghe che gli operatori subiscono, anziché richiedere, e che comportano nuovi oneri per un settore già interessato da una contrazione strutturale annua del 5-10%, con margini sempre più ridotti e investimenti bloccati.



Per salvaguardare un gettito ordinario superiore a 5 miliardi di euro, ACADI propone cinque interventi correttivi: rinunciare all’aumento del PREU su AWP e VLT; esentare le AWP dai costi di proroga e ridurre quelli delle VLT di almeno il 25% rispetto al 2024, calcolandoli sugli apparecchi effettivamente installati; consentire proroghe parziali e restituzione dei titoli inutilizzati; fissare per le AWP il payout al 70% con PREU al 19% e autorizzare i pagamenti tramite POS per le VLT; introdurre una clausola di revisione in caso di ulteriore calo della raccolta.



L’Associazione evidenzia inoltre che risorse erariali alternative potrebbero derivare dall’indizione della gara per la concessione delle Lotterie Istantanee, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del D.Lgs. 41/2024.



A sostegno delle proprie osservazioni, ACADI ha allegato un documento di analisi economica che evidenzia i rischi di chiusure aziendali, perdita di occupazione e contrazione del gettito derivanti dalle misure previste.

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