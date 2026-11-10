Manovra, Confcommercio: "Bene fisco e lavoro, ma serve rendere strutturale il taglio dell'Irpef"

In audizione chiesti secondo scaglione fino a 60mila euro, tredicesime detassate e bollette giù subito

(Teleborsa) - "Bene la conferma di alcune misure della precedente manovra, in particolare sul fronte fiscale e del lavoro, come la detassazione degli aumenti contrattuali, le agevolazioni fiscali per il lavoro notturno, festivo e a turni e il trattamento integrativo per i lavoratori del turismo. Ma occorre rendere strutturale il taglio dell'Irpef per il ceto medio, estendere il secondo scaglione fino a 60mila euro, detassare progressivamente le tredicesime e ridurre subito i costi energetici". Lo ha detto la vicepresidente di Confcommercio, Donatella Prampolini, in audizione sulla manovra 2027, indicando misure "necessarie per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, rilanciare i consumi e tutelare la competitività delle imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni".



Fisco e lavoro



Confcommercio valuta positivamente anche gli incentivi alle assunzioni e la maggiore deducibilità dei costi delle auto per gli agenti di commercio. Sulla cedolare secca commerciale chiede che l'agevolazione sia vincolata a una riduzione degli affitti per le imprese, per contrastare la desertificazione commerciale e "il fenomeno dei 460mila locali sfitti". Preoccupano le nuove norme su ritenute d'acconto e compensazione dei crediti fiscali, che "rischiano di aggravare gli oneri e i problemi di liquidità delle piccole imprese".



Energia



Bene i 3,5 miliardi per gli investimenti delle Pmi non energivore in efficienza e rinnovabili, ma servono "procedure semplici e soprattutto interventi immediati per alleggerire le bollette". L'associazione propone di destinare il maggiore gettito Irap delle imprese energetiche alla riduzione degli oneri generali di sistema e di rendere più stabili gli incentivi alla riqualificazione energetica.



Welfare, credito e digitale



Per welfare e formazione chiede di rendere strutturali le soglie dei fringe benefit, tutelare i fondi pensione contrattuali, abolire il prelievo sui fondi interprofessionali e potenziare gli Its Academy. Positivo il rifinanziamento della Zes Unica, ma "serve maggiore certezza sull'entità degli incentivi". Per il credito, una riforma del Fondo di garanzia Pmi che valorizzi i Confidi. Sul digitale denuncia l'assenza di misure strutturate per le micro e piccole imprese e propone "Investo digitale", con il credito d'imposta esteso a tutti i software gestionali.



Commercio, trasporti, turismo e sanità



Positiva l'eliminazione del contributo nazionale di 2 euro sui piccoli pacchi extra-Ue. Sui trasporti preoccupano l'assenza di interventi specifici, i possibili ritardi nei rimborsi delle accise agli autotrasportatori e i tagli agli stanziamenti. Per il turismo, bene la proroga delle agevolazioni sul lavoro e il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, ma servono misure per la destagionalizzazione, benefici per straordinario e festivo e una revisione di Tari e canone Rai. Sulla sanità apprezza l'aumento delle risorse, ma chiede di superare il payback e ridurre le liste d'attesa.

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