Mercati europei tonici. Milano a distanza trainata da Technoprobe nell'attesa dei conti

(Teleborsa) - Finale in rally per i principali mercati di Eurolandia
. Chiude in positivo anche la seduta di Piazza Affari. Nel frattempo, a Wall Street prevalgono gli acquisti per l'S&P-500
.
Gli investitori restano intenti a valutare gli sviluppi geopolitici con il petrolio che torna a salire
in scia alle dichiarazioni del capo della sicurezza iraniano, secondo cui Teheran
non consentirà che nemmeno una particella di materiale nucleare arricchito lasci il Paese. Washington
ha affermato che le questioni nucleari dovranno rientrare in qualsiasi negoziato iniziale volto a porre fine alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran.
Per contro, il sentiment continua a beneficiare delle prospettive sul settore dell'intelligenza artificiale
che hanno fatto passare in secondo piano le preoccupazioni per una nuova stretta monetaria
da parte della Federal Reserve in scia all'inflazione statunitense superiore alle attese.I dati macro
A settembre, l'indice destagionalizzato della produzione industriale italiana
è aumentato dell'1,2%
rispetto ad agosto. Nella media del terzo trimestre il livello della produzione è diminuito dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti.Cambi, commodity, tassi
Segno meno per l'euro / dollaro USA
, in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,72%). Giornata negativa per l'oro
, che continua la seduta a 4.000,8 dollari l'oncia, in calo dello 0,80%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,65%.
Lo Spread
fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,92% a quota +102 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,35%.Gli indici Tra i listini europei
sostenuta Francoforte
, con un discreto guadagno dell'1,20%, buoni spunti su Londra
, che mostra un ampio vantaggio dello 0,78%, e performance modesta per Parigi
, che mostra un moderato rialzo dello 0,66%.
Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,37%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 54.670 punti.
Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,38%); con analoga direzione, in denaro il FTSE Italia Star
(+1,15%).I migliori e peggiori indici di Piazza Affari In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Technoprobe
(+7,73%), STMicroelectronics
(+5,16%), Prysmian
(+4,29%) e Inwit
(+2,67%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Fincantieri
, che ha archiviato la seduta a -3,55%.
Spicca la prestazione negativa di A2A
, che scende del 3,07%. Stellantis
scende del 2,95%.
Calo deciso per Banca Mediolanum
, che segna un -2,46%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Cembre
(+5,38%), Intercos
(+4,52%), GVS
(+3,28%) e Sesa
(+3,02%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su BFF Bank
, che ha archiviato la seduta a -22,27%.
Sotto pressione Banca Ifis
, con un forte ribasso del 3,16%.
Soffre WIIT
, che evidenzia una perdita del 3,00%.
Preda dei venditori Banca Generali
, con un decremento del 2,90%.