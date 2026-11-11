Milano 14:27
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Nasdaq 10-nov
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Dow Jones 10-nov
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Londra 14:27
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Piazza Affari si appiattisce con l'Europa che rallenta

Commento, Finanza, Spread
Piazza Affari si appiattisce con l'Europa che rallenta
(Teleborsa) - L'Europa rallenta rispetto all'avvio di seduta con Milano che si avvicina alla parità.

Gli investitori restano intenti a valutare gli sviluppi geopolitici con il petrolio che torna a salire in scia alle dichiarazioni del capo della sicurezza iraniano, secondo cui Teheran non consentirà che nemmeno una particella di materiale nucleare arricchito lasci il Paese. Washington ha affermato che le questioni nucleari dovranno rientrare in qualsiasi negoziato iniziale volto a porre fine alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Per contro, il sentiment continua a beneficiare delle prospettive sul settore dell'intelligenza artificiale che hanno fatto passare in secondo piano le preoccupazioni per una nuova stretta da parte della Federal Reserve in scia all'inflazione statunitense superiore alle attese.

I dati macro


A settembre, l'indice destagionalizzato della produzione industriale italiana è aumentato dell'1,2% rispetto ad agosto. Nella media del terzo trimestre il livello della produzione è diminuito dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti.

Forex, materie prime e tassi

Lieve calo dell'euro / dollaro USA, che scende a quota 1,114. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,32%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,15%), raggiunge 87,03 dollari per barile.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +102 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,32%.

Gli indici


Nello scenario borsistico europeo sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,69%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,38%, e piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,27%.

Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 51.761 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 54.469 punti.

Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (+0,07%); in rialzo il FTSE Italia Star (+0,75%).

I migliori e i peggiori a Piazza Affari


Tra i best performers di Milano, in evidenza Technoprobe (+7,18%), STMicroelectronics (+4,54%), Prysmian (+3,68%) e Mediobanca (+1,86%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Mediolanum, che continua la seduta con -3,54%.

A2A scende del 2,40%.

Calo deciso per Fincantieri, che segna un -2,15%.

Sotto pressione Intesa Sanpaolo, con un forte ribasso dell'1,83%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Cembre (+4,85%), Fiera Milano (+4,83%), Intercos (+3,92%) e LU-VE Group (+3,08%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su BFF Bank, che ottiene -18,99%.

Soffre Banca Generali, che evidenzia una perdita del 4,31%.

Preda dei venditori Banca Ifis, con un decremento del 3,55%.

Si concentrano le vendite su Safilo, che soffre un calo del 3,21%.
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