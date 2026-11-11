Piazza Affari si appiattisce con l'Europa che rallenta

(Teleborsa) - L'Europa rallenta rispetto all'avvio di seduta
con Milano che si avvicina alla parità.
Gli investitori restano intenti a valutare gli sviluppi geopolitici con il petrolio che torna a salire
in scia alle dichiarazioni del capo della sicurezza iraniano, secondo cui Teheran
non consentirà che nemmeno una particella di materiale nucleare arricchito lasci il Paese. Washington ha affermato
che le questioni nucleari dovranno rientrare in qualsiasi negoziato iniziale volto a porre fine alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran.
Per contro, il sentiment continua a beneficiare delle prospettive sul settore dell'intelligenza artificiale
che hanno fatto passare in secondo piano le preoccupazioni per una nuova stretta da parte della Federal Reserve in scia all'inflazione statunitense superiore alle attese.
I dati macro
A settembre, l'indice destagionalizzato della produzione industriale italiana
è aumentato dell'1,2%
rispetto ad agosto. Nella media del terzo trimestre
il livello della produzione è diminuito dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti.
Forex, materie prime e tassi
Lieve calo dell'euro / dollaro USA
, che scende a quota 1,114. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,32%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,15%), raggiunge 87,03 dollari per barile.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +102 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,32%.
Gli indici Nello scenario borsistico europeo
sostanzialmente tonico Francoforte
, che registra una plusvalenza dello 0,69%, guadagno moderato per Londra
, che avanza dello 0,38%, e piccoli passi in avanti per Parigi
, che segna un incremento marginale dello 0,27%.
Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB
che si ferma a 51.761 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 54.469 punti.
Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(+0,07%); in rialzo il FTSE Italia Star
(+0,75%).
I migliori e i peggiori a Piazza Affari
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Technoprobe
(+7,18%), STMicroelectronics
(+4,54%), Prysmian
(+3,68%) e Mediobanca
(+1,86%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Mediolanum
, che continua la seduta con -3,54%. A2A
scende del 2,40%.
Calo deciso per Fincantieri
, che segna un -2,15%.
Sotto pressione Intesa Sanpaolo
, con un forte ribasso dell'1,83%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Cembre
(+4,85%), Fiera Milano
(+4,83%), Intercos
(+3,92%) e LU-VE Group
(+3,08%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su BFF Bank
, che ottiene -18,99%.
Soffre Banca Generali
, che evidenzia una perdita del 4,31%.
Preda dei venditori Banca Ifis
, con un decremento del 3,55%.
Si concentrano le vendite su Safilo
, che soffre un calo del 3,21%.