MPS, Carletti (Provincia di Siena): Governo attivi poteri speciali e convochi tavolo istituzionale

(Teleborsa) - "Di fronte a una trasformazione così profonda che ridisegna il futuro del nostro territorio, alle istituzioni servono garanzie formali e vincolanti
". Lo afferma la presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti
, dopo la pubblicazione del prospetto informativo
di Intesa Sanpaolo
sull'OPAS su Banca Monte dei Paschi di Siena
.
Secondo Carletti, i contenuti del prospetto "tracciano un quadro in cui il futuro di MPS come entità bancaria autonoma "stand-alone" cessa di esistere
". "Assistiamo alla materializzazione di tutti i rischi che avevamo previsto", sottolinea la presidente, "allo smembramento e al riassetto di un patrimonio storico, societario e finanziario che per secoli è stato la spina dorsale della nostra comunità e del nostro territorio".
Carletti prende atto degli impegni assunti da Intesa Sanpaolo, ma ritiene "indispensabile" che il Governo "attivi immediatamente tutti gli strumenti in suo possesso, a cominciare dai poteri speciali
, prima che l'aggregazione diventi irreversibile". "Di fronte a scadenze stringenti che non lasciano margine a tentennamenti", aggiunge, "l'Esecutivo deve farsi garante nazionale del territorio e convocare con urgenza un tavolo formale di confronto". Al tavolo dovrebbero sedere Provincia, Comune e Regione insieme ai vertici di Intesa Sanpaolo e Unipol
. "Lì si misurerà la vera portata dell'operazione", osserva Carletti. "Come istituzioni ci siamo sempre mosse in modo unitario e continueremo a farlo, ma il Governo deve essere garante".
In quella sede, secondo la presidente, andranno sottoscritti "impegni chiari e vincolanti" su quattro punti
. Il primo è "il mantenimento a Siena della direzione generale e delle relative strutture centrali della nuova entità che dovrà operare con l'attuale marchio Monte dei Paschi di Siena". Il secondo è "la salvaguardia totale dei livelli occupazionali diretti e dell'indotto". Seguono "il mantenimento del credito a famiglie e imprese locali" e "il potenziamento degli investimenti su ricerca e tecnologia". "Come territorio, nonostante le rassicurazioni", conclude Carletti, "non possiamo accettare che la storia, il valore e le competenze della banca più antica del mondo vengano ridotte a una esclusiva operazione di finanza straordinaria".