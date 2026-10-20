Fondazione Mps: ogni decisione su operazioni straordinarie solo dopo indirizzo Deputazione Generale

(Teleborsa) - La Deputazione Amministratrice della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, riunitasi nella giornata di ieri, "nel rispetto del percorso procedurale intrapreso, ha confermato all'unanimità che ogni sua determinazione inerente alle operazioni straordinarie che interessano Mps sarà presa solo ad esito dell'indirizzo espresso dalla Deputazione Generale".



Lo si legge in una nota dell'ente, che detiene lo 0,2% della banca senese. Venerdì il presidente Riccardo Coppini, in un comunicato, aveva proposto alla Deputazione Amministratrice di esprimere, nella riunione del 23 ottobre, una valutazione positiva dell'offerta lanciata da Intesa Sanpaolo sul Monte.

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