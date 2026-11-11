Mutares, accordo per la vendita di Guascor Energy a Oaktree per 74 milioni di euro

(Teleborsa) - Mutares , holding tedesca che acquisisce imprese di medie dimensioni in situazioni di turnaround, ha sottoscritto un accordo per la cessione della società in portafoglio Guascor Energy alla strategia Power Opportunities di Oaktree per un equity value pari a 74 milioni di euro.



Guascor, con sede nei Paesi Baschi spagnoli, è un fornitore di soluzioni energetiche ingegnerizzate destinate alla generazione di energia, alla cogenerazione, al recupero energetico dai rifiuti (waste-to-energy) e ad applicazioni in ambito navale, con una storia che risale al 1966.



Mutares ha acquisito Guascor da Siemens Energy nel novembre 2022, nell'ambito di un'operazione di carve-out, segnando il suo primo investimento come piattaforma nella penisola iberica. Durante il periodo di proprietà di Mutares, l'azienda ha recuperato il suo marchio originario (Guascor) e ha attuato un ampio programma di creazione di valore, incentrato su misure volte a migliorare l'efficienza, preservando al contempo la qualità dei prodotti e il servizio al cliente, con continui investimenti in tali ambiti.

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