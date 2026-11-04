Francoforte: giornata depressa per Siemens Energy

(Teleborsa) - Sottotono il leader delle energie rinnovabili , che passa di mano con un calo dell'1,96%.



La tendenza ad una settimana di Siemens Energy è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Si indebolisce il quadro tecnico di Siemens Energy , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 124,9 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 130,3. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 122,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```