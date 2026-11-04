Francoforte: giornata depressa per Siemens Energy
(Teleborsa) - Sottotono il leader delle energie rinnovabili, che passa di mano con un calo dell'1,96%.
La tendenza ad una settimana di Siemens Energy è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Si indebolisce il quadro tecnico di Siemens Energy, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 124,9 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 130,3. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 122,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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