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/ Natural Gas (Amsterdam) a 86,42 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 86,42 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Energia
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Finanza
11 novembre 2026 - 15.40
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Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 86,42 euro/MWH alle 15:40.
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Gas
(169)
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