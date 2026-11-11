New York: andamento negativo per Tractor Supply

(Teleborsa) - Rosso per il gestore di negozi al dettaglio per fattorie e ranch negli Stati Uniti , che sta segnando un calo del 3,35%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Tractor Supply mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,26%, rispetto a +0,72% dell' indice del basket statunitense ).





La tendenza di breve di Tractor Supply è in rafforzamento con area di resistenza vista a 36,85 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,93. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 37,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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