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New York: andamento negativo per Apple

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per Apple
Pressione sulla casa di Cupertino, che tratta con una perdita del 2,51%.
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