New York: ingrana la marcia Super Micro Computer

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge. , che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'11,89%.



L'andamento di Super Micro Computer nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di Super Micro Computer mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 29,75 USD con area di resistenza individuata a quota 31,82. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 28,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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