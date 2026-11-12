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New York: peggiora Super Micro Computer

Migliori e peggiori, In breve
New York: peggiora Super Micro Computer
Ribasso per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che passa di mano in perdita dell'8,87%.
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