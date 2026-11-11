New York: mette il turbo Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che tratta in rialzo del 14,94%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lumentum Holdings , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Lumentum Holdings rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 689,9 USD, mentre i supporti sono stimati a 644,9. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 735.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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