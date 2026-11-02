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Si muove in ribasso Lumentum Holdings a New York

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Lumentum Holdings a New York
Pressione sulla società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che perde terreno, mostrando una discesa dell'11,28%.
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