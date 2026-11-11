New York: positiva la giornata per Caterpillar
(Teleborsa) - Bene il gigante delle macchine movimento terra, con un rialzo del 3,19%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Caterpillar, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le tendenza di medio periodo di Caterpillar si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 608,6 USD. Supporto stimato a 593,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 624.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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