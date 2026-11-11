New York: su di giri Micron Technology
(Teleborsa) - Brilla il produttore di microchip, che passa di mano con un aumento del 13,27%.
L'andamento di Micron Technology nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 782,1 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 841,5. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 900,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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