Milano
11:56
51.772
+0,03%
Nasdaq
10-nov
27.741
0,00%
Dow Jones
10-nov
52.232
-0,30%
Londra
11:56
10.792
+0,38%
Francoforte
11:56
26.525
+0,67%
Mercoledì 11 Novembre 2026, ore 12.12
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 4.050,09 dollari alle 11:30
Oro: 4.050,09 dollari alle 11:30
In breve
,
Finanza
11 novembre 2026 - 11.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'Oro vale 4.050,09 dollari l'oncia (+0,42%) alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Oro: 4.014,75 dollari alle 11:30
Oro: 4.148,93 dollari alle 19:30
Oro: 4.045,45 dollari alle 11:30
Oro: 4.123,93 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Gold Spot
+0,42%
Altre notizie
Oro: 4.142,13 dollari alle 11:30
Oro: 4.022,47 dollari alle 19:30
Oro: 4.183,3 dollari alle 11:30
Oro: 4.183,75 dollari alle 11:30
Oro: 3.910,91 dollari alle 08:30
Oro: 4.092,65 dollari alle 08:30
Guide
MiCA, revisione UE 2026: cosa potrebbe cambiare per crypto, stablecoin, DeFi ed exchange
La revisione europea di MiCA potrebbe ampliare e chiarire le regole applicate al mercato delle cripto-attività, soprattutto nei settori che si sono sviluppati rapidamente dopo l’approvazione del...
leggi tutto