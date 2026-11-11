Otofarma, Algebris esce dal capitale e Finint Investments SGR detiene il 5,6%

(Teleborsa) - Otofarma ha ricevuto il 4 novembre da parte di Algebris Investments (Ireland) Limited la comunicazione di cambiamento sostanziale della partecipazione, con cui ha informato la società di aver ceduto, il 1° novembre 2026, il fondo in gestione e, di conseguenza, l’intera partecipazione di cui era titolare, pari a 333.300 azioni.



Inoltre, ha ricevuto il 5 novembre da Finanziaria Internazionale Investments SGR una comunicazione con cui ha informato di aver internalizzato la gestione di una partecipazione pari a 333.300 azioni, salendo al 5,6% del capitale.





Condividi

```