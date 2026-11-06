Redelfi, il 5,95% del capitale fa ora capo a Finint PMI Innovative ELTIF

Il fondo è gestito da Finanziaria Internazionale Investments SGR

(Teleborsa) - Redelfi ha ricevuto da Algebris Investments (Ireland) Limited e da Finanziaria Internazionale Investments SGR la comunicazione di cambiamento sostanziale della partecipazione, per via della cessione della gestione del fondo "Algebris HI PMI Innovative" avvenuta il 1° novembre scorso, il quale ha subìto una modifica nella sua denominazione in "Finint PMI Innovative ELTIF".



A seguito di questa operazione, la società Finanziaria Internazionale Investments SGR detiene ad oggi 714.700 azioni di Redelfi, equivalente al 5,95% del capitale sociale.



Il resto dell'azionariato vede Davide Sommariva con il 32,93%, Alkemia SGR al 13,04%, Raffaele Palomba al 5,90%, azioni proprie allo 0,73% mentre il flottante è pari al 41,45%.

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