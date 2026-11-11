Pattern, margini in netto miglioramento nei primi nove mesi, ricavi a 87 milioni

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026 il Gruppo Pattern - gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale - ha registrato ricavi totali pari a 86,9 milioni di euro, in crescita dell’1,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. A sostenere la performance è stata la pelletteria (+5,7%), seguita dall’abbigliamento (+2,9%), che ha registrato un incremento nonostante alcuni ritardi nelle consegne; la maglieria si è mantenuta stabile, con un terzo trimestre molto positivo e in linea con lo scorso anno.



L’EBITDA evidenziando un importante miglioramento del 48,2% attestandosi a 6,5 milioni, con il relativo margine salito al 7,5% rispetto a 5,1% dei primi nove mesi del 2025. Il contributo maggiore alla crescita di redditività è arrivato dalla pelletteria, che conferma il trend positivo anche nel terzo trimestre, seguita dall'abbigliamento; la maglieria registra una marginalità inferiore rispetto allo scorso anno, restando comunque il principale contributore all’EBITDA del Gruppo.



La posizione finanziaria netta è negativa per 21,3 milioni, rispetto ai negativi 19,8 milioni al 31 dicembre 2025. La variazione riflette principalmente alcune operazioni straordinarie effettuate nel corso dei nove mesi, tra cui l’acquisto di azioni proprie di SMT da Camer e il riacquisto dell’1,08% di Idee Partners. Rispetto al 30 giugno 2026 si registra, tuttavia, un miglioramento (23,4 milioni), con l’indebitamento netto in calo per il secondo trimestre consecutivo. Il leverage ratio (PFN/EBITDA) migliora per il terzo trimestre consecutivo, passando da 3,4 al 31 dicembre 2025 a 3,2 al 31 marzo 2026 e a 2,9 al 30 giugno 2026 e attestandosi a 2,7 al 30 settembre 2026.

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