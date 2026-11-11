Perde BFF Bank sul mercato di Piazza Affari
(Teleborsa) - Retrocede molto la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che esibisce una variazione percentuale negativa del 12,47%.
Lo scenario su base settimanale di BFF Bank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,673 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,807. Il peggioramento di BFF Bank è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,613.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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