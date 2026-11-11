Piazza Affari: andamento rialzista per Intercos

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di prodotti cosmetici , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,47%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Intercos rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Intercos restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 13,83 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 13,51. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 13,31, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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