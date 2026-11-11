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Piazza Affari: andamento sostenuto per LU-VE Group

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento sostenuto per LU-VE Group
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,08%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di LU-VE Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 63,2 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 63,9. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 64,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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