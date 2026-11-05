Milano 13:12
51.216 +0,36%
Nasdaq 4-nov
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Dow Jones 4-nov
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Londra 13:12
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Francoforte 13:12
26.624 +0,70%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Mondadori

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Mondadori
Rialzo marcato per il gruppo editoriale, che tratta in utile del 2,36% sui valori precedenti.
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