Piazza Affari: in acquisto Technoprobe

(Teleborsa) - Rialzo per l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,45%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro di medio periodo di Technoprobe ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 23,67 Euro. Primo supporto individuato a 22,97. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 24,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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