Milano
16:36
49.564
-0,88%
Nasdaq
16:36
28.532
-2,96%
Dow Jones
16:36
52.014
-0,63%
Londra
16:36
10.727
+0,04%
Francoforte
16:36
25.844
-0,75%
Venerdì 30 Ottobre 2026, ore 16.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: profondo rosso per Technoprobe
Piazza Affari: profondo rosso per Technoprobe
Migliori e peggiori
,
In breve
30 ottobre 2026 - 12.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
In forte ribasso l'
azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, che mostra un -7,37%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: Technoprobe in deep red
Piazza Affari: sharp decline for Technoprobe
Piazza Affari: profondo rosso per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Piazza Affari: violenta contrazione per Technoprobe
Titoli e Indici
Technoprobe
-9,02%
Altre notizie
Il Settore assicurativo italiano in discesa a Piazza Affari
Piazza Affari: seduta difficile per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: vendite diffuse sul settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Perde il comparto immobiliare italiano sul mercato di Piazza Affari
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: il comparto telecomunicazioni in Italia in forte calo
Guide
Paniere ISTAT 2026: come si compone, come cambia e come misura l’inflazione
Il paniere ISTAT è l’insieme di beni e servizi utilizzato per seguire l’andamento dei prezzi pagati dalle famiglie e calcolare l’inflazione.
leggi tutto