Milano 14:25
51.862 +0,21%
Nasdaq 10-nov
27.741 0,00%
Dow Jones 10-nov
52.232 -0,30%
Londra 14:25
10.797 +0,42%
Francoforte 14:25
26.538 +0,72%

Piazza Affari: in bella mostra Cembre

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in bella mostra Cembre
Seduta decisamente positiva per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, che tratta in rialzo del 4,58%.
Condividi
```