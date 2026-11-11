Piazza Affari: scambi al rialzo per Cembre

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , che lievita del 2,02%.



L'andamento di Cembre nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di Cembre mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 75,1 Euro con area di resistenza individuata a quota 76,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 74,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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