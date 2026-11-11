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Piazza Affari: ingrana la marcia Technoprobe

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: ingrana la marcia Technoprobe
Prepotente rialzo per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che mostra una salita bruciante del 6,45% sui valori precedenti.
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