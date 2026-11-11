Piazza Affari: scambi in positivo per El.En

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , che tratta in utile dell'1,98% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di El.En rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di breve periodo di El.En sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 16,61 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 16,41. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 16,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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