Piazza Affari: risultato positivo per El.En

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , in guadagno del 2,13% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di El.En rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di El.En suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,82 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,58. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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