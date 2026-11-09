Piazza Affari: risultato positivo per El.En
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali, in guadagno del 2,13% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di El.En rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di El.En suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,82 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,58. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,35.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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