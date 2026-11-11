Rai Way, utile nove mesi scende a 66 milioni di euro con aumento ammortamenti

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi dell’esercizio 2026, il business di Rai Way si è confermato ancora una volta robusto, generando ricavi per 216,1 milioni di euro, in crescita del 2,3%. A trainare il fatturato sono stati i servizi innovativi per RAI, in particolare relativi all’estensione della rete DAB, e la positiva performance del segmento Digital Infrastructure che ha beneficiato della forza del tower hosting e dei progressi registrati dalla commercializzazione dei nuovi asset, frutto della strategia di diversificazione.



A livello di redditività, l’Adjusted EBITDA ha registrato un lieve progresso (+0,2%), attestandosi a 146,3 milioni, nonostante il significativo incremento dei costi energetici nel terzo trimestre e il minor contributo di componenti non core; effetti al netto dei quali la crescita sarebbe stata pari a 3,5 milioni. L’utile operativo (EBIT) e il risultato netto di periodo, scesi rispettivamente del 5,7% a 97,5 milioni e del 6,1% a 66,3 milioni, hanno risentito dell’incremento degli ammortamenti, riconducibile principalmente all’implementazione dei progetti previsti dal Piano Industriale in essere, laddove la generazione di cassa ricorrente ha raggiunto nel periodo oltre 100 milioni.



L’indebitamento finanziario netto si è attestato a 160,9 milioni, rispetto a 136,5 milioni al 31 dicembre 2025, anche per effetto del pagamento di dividendi per 88,6 milioni e di investimenti per 26,1 milioni.



Alla luce dei risultati consuntivati, per l’esercizio in corso la Società conferma le aspettative di crescita, a tariffe energetiche costanti, dell’Adjusted EBITDA.



Il commento dell'Ad Roberto Cecatto



"Siamo soddisfatti dei risultati di questi nove mesi che, pur scontando costi energetici in aumento e effetti non ricorrenti, registrano trend in linea con le nostre aspettative e ci consentono di confermare le indicazioni fornite a valere per l’intero esercizio. Le dinamiche di business rimangono confermate e positive; l’azione manageriale è concentrata sul perseguire opportunità di crescita, organica e non, che contribuiranno a far emergere il pieno potenziale di Rai Way. L’auspicio è di poter condividere risultati concreti già nel futuro prossimo".





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