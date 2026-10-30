Milano 16:35
49.574 -0,86%
Nasdaq 16:35
28.537 -2,94%
Dow Jones 16:35
52.005 -0,64%
Londra 16:35
10.723 +0,01%
Francoforte 16:35
25.841 -0,76%

Piazza Affari: perdite consistenti per Rai Way

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: perdite consistenti per Rai Way
Scende sul mercato la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, che soffre con un calo del 5,13%.
Condividi
```