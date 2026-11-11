T. Rowe Price, AUM in calo a 1.834 miliardi di dollari a ottobre. Deflussi per 10,8 miliardi

(Teleborsa) - T. Rowe Price Group , società di gestione del risparmio statunitense quotata al Nasdaq, ha chiuso ottobre 2026 con assets under management pari a 1.834 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 1.863 miliardi di fine settembre. Nel mese i deflussi netti sono stati pari a 10,8 miliardi di dollari, secondo quanto comunicato dalla società di Baltimora in una nota.



La riduzione mensile, di 29 miliardi, si concentra soprattutto sulla componente azionaria, scesa a 873 miliardi dai 896 di settembre. In lieve calo anche i prodotti multi-asset, a 674 miliardi da 681. Restano sostanzialmente stabili il reddito fisso, comprensivo del monetario, a 223 miliardi (222 a fine settembre), e gli investimenti alternativi, fermi a 64 miliardi.



Rispetto a fine 2025 il patrimonio gestito resta in crescita, da 1.776 a 1.834 miliardi di dollari. L'aumento da inizio anno è trainato soprattutto dal multi-asset, salito da 627 a 674 miliardi, mentre l'azionario è ora leggermente sotto il livello di dicembre (879 miliardi).

Condividi

```