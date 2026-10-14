Forte interesse per T.RowePrice
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Scende sul mercato la società di gestione degli investimenti, tra i componenti dell'S&P-500, che, alla chiusura, soffre con un calo del 2,50%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
A livello operativo, T.RowePrice presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 101,4 USD, con stop loss impostato a quota 95,6 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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