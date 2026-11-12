Milano 9:50
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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'11/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'11/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Sessione moderatamente positiva quella dell'11 novembre, per il Dow Jones 30, che termina gli scambi in salita a 52.486,5.

Tecnicamente, il Dow Jones 30 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 52.886,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 51.686. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 54.087,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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