Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'11/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Sessione moderatamente positiva quella dell'11 novembre, per il Dow Jones 30, che termina gli scambi in salita a 52.486,5.
Tecnicamente, il Dow Jones 30 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 52.886,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 51.686. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 54.087,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)