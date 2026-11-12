Attese positive per Deutsche Boerse
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Brillante rialzo per la società che gestisce la borsa di Francoforte, parte del DAX, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,09%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 327,5 Euro, con stop loss individuato a livello 307,7 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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