Indicazioni rialziste per Deutsche Boerse
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Seduta decisamente positiva per la società che gestisce la borsa di Francoforte, parte del DAX, che ha terminato in rialzo del 2,76%.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 327,5 Euro, Deutsche Boerse è molto appetibile con stop loss impostato a quota 307,7 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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