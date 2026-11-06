Indicazioni rialziste per Deutsche Boerse

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Seduta decisamente positiva per la società che gestisce la borsa di Francoforte , parte del DAX , che ha terminato in rialzo del 2,76%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 327,5 Euro, Deutsche Boerse è molto appetibile con stop loss impostato a quota 307,7 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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