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Dow Jones 19:00
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Londra 17:35
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Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,34%

Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.361,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,34%
Parigi conclude in progresso dello 0,34%, archiviando la sessione a 8.361,36 punti.
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