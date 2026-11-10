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Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,55%
Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.278,59 punti
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