Cairo Communication, gestione operativa in calo al 30 settembre 2026

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026, i ricavi operativi lordi consolidati di Cairo Communication sono stati pari a circa 762,7 milioni rispetto a 769,6 milioni nel periodo analogo del 2025 e gli altri ricavi pari a 24,6 milioni rispetto a 38,9 milioni nel periodo analogo del 2025 (787,3 milioni i ricavi lordi consolidati del 2026 rispetto a 808,6 milioni nel periodo analogo del 2025).



L'EBITDA si è attestato a 94,7milioni rispetto a 108,2 milioni nel 2025, con una variazione che è principalmente riconducibile alla assenza nel 2026 del contributo sugli acquisti di carta - spiega l'azienda. Gli oneri non ricorrenti netti sono negativi per 0,8 milioni (negativi 0,6 milioni nel periodo analogo del 2025).



L'EBIT è stato pari a 32,6 milioni (46,6 milioni nel periodo analogo del 2025).



Il risultato netto di pertinenza del Gruppo è stato pari a 7 milioni (16,3 milioni nel periodo analogo del 2025).



La situazione patrimoniale



La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2026 risulta pari a circa 32,1 milioni (12,5 milioni a fine 2025). La variazione rispetto a fine 2025 è principalmente determinata dall’apporto positivo della gestione tipica compensata dagli esborsi per la distribuzione dei dividendi per circa 36,2 milioni e per gli investimenti tecnici e oneri non ricorrenti per complessivi 31,7 milioni.



L’indebitamento finanziario netto complessivo, che comprende anche le passività finanziarie relative a contratti di locazione iscritti in bilancio ex IFRS 16 (principalmente locazioni di immobili) pari a 121,5 milioni, ammonta a 89,3 milioni (124,3 milioni al 31 dicembre 2025).



Le previsioni

In considerazione delle azioni già messe in atto e di quelle previste, in assenza di un aggravio delle conseguenze riconducibili agli sviluppi della situazione in Ucraina e in Medio Oriente, e/o all’introduzione di dazi e limiti ai commerci internazionali, il Gruppo ritiene che sia possibile confermare l'obiettivo di conseguire nel 2026 margini (EBITDA) fortemente positivi, in moderata flessione rispetto al 2025, e di proseguire con un'ulteriore generazione di cassa dalla gestione operativa.

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