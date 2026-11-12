Zest, nei 9 mesi costi operativi in ulteriore ottimizzazione per oltre 1 milione

(Teleborsa) - Zes , società quotata su Euronext Milan e nata dalla fusione tra LVenture Group e Digital Magics, segnala un cash-in da exit realizzato al 30 settembre 2026 per un valore di 2,75 milioni di euro e un moltiplicatore di 1,8 x. Sono oltre 229 le startup attive in portafoglio, con un fair value di 47 milioni di euro.



I ricavi e proventi diversi si attestano a 5,8 milioni di euro al 30 settembre 2026 rispetto a 6,63 milioni al 30 settembre 2025. Il Risultato netto della gestione investimenti ha un saldo complessivo di -1,98 milioni di euroe, per via dell'esercizio della OCI option, è attribuito per -1,32 milioni a Riserva FVOCI e per i restanti -0,66 milioni al conto economico dell'esercizio. I costi di gestione si attestano a 7,03 milioni di euro, rispetto a 8,31 milioni al 30 settembre 2025, confermando il trend di miglioramento già riscontrato. La riduzione è riconducibile al processo di ottimizzazione e di ricerca di sinergie tuttora in corso. L'EBITDA del terzo trimestre 2026, che già comprende -0,66 milioni di risultato della gestione investimenti attribuito al conto economico, risulta essere negativo per 1,94 milioni di euro, rispetto a -42 mila al 30 settembre 2025. Gli investimenti effettuati al 30 settembre 2026 risultano essere pari ad 1,7 milioni di euro (2,27 milioni al 30 settembre 2025). L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a 4,96 milioni di euro al 30 settembre 2026 (il dato al 31 dicembre 2025 è pari a 6,27 milioni).





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