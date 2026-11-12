Carel, ricavi crescono del 24,7% e l'Ebitda del 46,2% nei nove mesi

(Teleborsa) - Al 30 settembre 2026 i ricavi consolidati di Carel Industries ammontano a 578,2 milioni di euro, in crescita del 24,7% a cambi correnti e del 25,6% a cambi costanti rispetto agli 463,7 milioni registrati nello stesso periodo del 2025, confermando la solidità dei trend già osservati e migliorando ulteriormente le performance rispetto al trimestre precedente.



L’EBITDA si è attestato a 133,0 milioni (+46,2%), con un margine del 23,0% in forte espansione sia in relazione allo stesso periodo dell’anno passato (oltre 300 punti base), sia rispetto al trimestre precedente. L'incremento dei ricavi - spiega l'azienda - ha permesso dispiegarsi degli effetti della leva operativa, in parte limitati da alcuni elementi inflattivi, a cui si è aggiunto il contributo positivo della controllata Kiona, che ha registrato ancora una volta un EBITDA margin vicino al 30%.



Il risultato netto consolidato è stato pari a 72,6 milioni, in crescita del 71,4% rispetto agli 42,3 milioni al 30 settembre 2025.



La situazione patrimoniale

Al 30 settembre 2026 il Gruppo ha registrato una posizione finanziaria netta negativa pari a 11,1 milioni rispetto alla posizione di

cassa netta positiva pari a 18,4 milioni registrata alla chiusura dell’esercizio 2025. La notevole generazione di cassa del periodo

ha permesso di coprire sia gli investimenti netti di esercizio (pari a 15,3 milioni), sia l’impatto dell’incremento del capitale circolante

netto (pari a circa 49,3 milioni e inclusivo dell’earn-out relativo alla società Senva Inc. per 17,4 milioni), dovuto principalmente

all’aumento dei ricavi e del magazzino e infine i dividendi di esercizio pari 21,9 milioni.



Le prospettive

Per l’ultima parte dell’anno Carel prevede una sostanziale continuità delle attuali dinamiche di business, che dovrebbe portare i ricavi consolidati del 2026, incluso il contributo di Cotes A/S, in un intervallo compreso tra 780 e 790 milioni, pari a una crescita prossima al 25% rispetto al 2025. Il range indicato tiene conto anche della tradizionale volatilità che caratterizza il mese di dicembre.





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