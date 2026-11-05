Brembo, utile in crescita dell'8% e indebitamento in calo nei nove mesi

Confermata guidance 2026 con ricavi +5% ed EBITDA margin al 16,5%

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026, i ricavi netti consolidati del Gruppo Brembo ammontano a 2.882,0 milioni, in aumento del 3,3% rispetto al pari periodo 2025 (+4,5% a parità di cambi). Il settore auto cresce dell’1,6%, quello dei motocicli del 12,3% e quello dei veicoli commerciali del 10,1%. Il settore delle competizioni, che include i ricavi di Öhlins, diminuisce dello 0,8%.



Le vendite rimangono sostanzialmente stabili in Italia (-0,6%) mentre aumentano dell’1,3% in Germania, del 19,6% in Francia e del 6,7% nel Regno Unito (+6,2% a cambi costanti). In India crescono del 7,5 % (+21,0% a cambi costanti ), mentre in Cina calano del 9,0% ( -10,4% a cambi costanti). Le vendite crescono del 7,0% in Nord America (Stati Uniti, Messico e Canada ; + 10,8% a cambi costanti) e dell’11,1% in Sud America (Brasile e Argentina ; +5,4% a cambi costanti).



L'EBITDA ammonta a 475,0 milioni ( 16,5% dei ricavi) e si confronta con 462,8 milioni dell’anno precedente (16,6% dei ricavi). L'EBIT è pari a 262,6 milioni ( 9,1% dei ricavi) e si confronta con 255,9 milioni dell’anno precedente (9,2% dei ricavi). Il periodo chiude con un utile netto di 175,3 milioni e si confronta con 162,8 milioni al 30 settembre 2025 (+7,7%).



Nei nove mesi sono stati realizzati investimenti netti per 202,7 milioni. L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 202 6 si attesta a 727,8 milioni, in calo di 119,4 milioni rispetto al 30 settembre 2025.



Outlook 2026



Brembo conferma la guidance per il 2026, già migliorata con le indicazioni comunicate il 29 luglio, nonostante le persistenti difficoltà macroeconomiche e del settore. Il gruppo vede: Ricavi in crescita intorno al 5% a parità di cambi; EBITDA margin pari a circa il 16,5% dei ricavi; Investimenti pari a circa 350 milioni; Indebitamento inferiore a 700 milioni.



Il commento del Presidente Esecutivo Matteo Tiraboschi



"Nei primi nove mesi dell’anno Brembo cresce in un mercato mondiale dell’auto ancora in contrazione. La conferma della guidance per il 2026 riflette la solidità del Gruppo e la capacità di realizzare le nostre priorità strategiche. Proseguiamo con il consistente piano di investimenti di quest’anno, destinato a sostenere l’innovazione, lo sviluppo delle nostre tecnologie e l’evoluzione dei nostri siti produttivi nel mondo".

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