ENAV, traffico aereo record e utile a +36,5% nei nove mesi. Alzata la guidance 2026

(Teleborsa) - ENAV , la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un traffico aereo record: 2 milioni di voli gestiti. Il traffico di rotta è cresciuto del 7,2% in termini di unità di servizio, contro una media dell'area Eurocontrol dello 0,3%. L'Italia si conferma così la migliore tra i principali Paesi europei, davanti a Spagna (+4,1%), Francia (+3,7%), Regno Unito (+2,2%) e Germania (0%). Il traffico di terminale, cioè decolli e atterraggi, sale del 4,8%.



I ricavi consolidati salgono dell'8,6% a 812,8 milioni di euro. I ricavi dal mercato non regolamentato crescono di 9,5 milioni a 31,7 milioni, grazie alle commesse con l'Airports Authority of India e in Malesia e al consolidamento di Aiviewgroup. I costi operativi aumentano del 5,6% a 600 milioni, soprattutto per il personale (+6,4%), tra adeguamenti contrattuali e straordinari legati al maggior traffico.



L'EBITDA cresce del 18% a 212,7 milioni, con un margine del 26,2%. L'EBIT sale del 29,3% a 133,2 milioni e l'utile netto del 36,5% a 90,9 milioni. Il free cash flow migliora del 20,1% a 237,3 milioni e l'indebitamento finanziario netto scende a 54,3 milioni, 83,2 milioni in meno rispetto a fine 2025.



ENAV alza la guidance 2026. Ora prevede un traffico di rotta in crescita attorno al 7%, contro una stima precedente leggermente inferiore al 6%, e un EBITDA in aumento tra l'8% e il 10%, rispetto al +6-8% indicato in precedenza. Confermati costi operativi in crescita di circa il 6% e un free cash flow di circa 290 milioni.



"Il trasporto aereo nazionale attraversa una fase di forte espansione e i risultati dei primi nove mesi confermano il ruolo da protagonista di ENAV", ha commentato l'amministratore delegato Igor De Biasio. De Biasio ha sottolineato la puntualità, "tra i migliori in Europa, con un ritardo medio di appena 0,028 minuti per volo assistito". Ha confermato inoltre che il nuovo Piano Industriale sarà presentato nel primo semestre 2027.

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