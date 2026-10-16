Trasporto aereo, MIT segue con attenzione criticità traffico

Ministro Salvini segue personalmente vicenda. Traffico attualmente ridotto del 50%

(Teleborsa) - Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini "sta seguendo con la massima attenzione i rallentamenti che stanno interessando il traffico aereo nazionale". Lo conferma il MIT con una nota, aggiungendo che "fin dalle prime ore della mattina, il Ministero è in contatto con ENAV per approfondire le cause tecniche delle anomalie riscontrate nella rete di trasmissione dati e le conseguenti limitazioni operative".



"Il Ministro continua a seguire da vicino l’evolversi della situazione, - si sottolinea - con particolare attenzione alla sicurezza delle operazioni, alla necessità di contenere i disagi per i passeggeri e all’obiettivo di un rapido ritorno alla piena operatività.



Secondo fonti non ufficiali, la capacità di gestione del traffico aereo sarebbe attualmente ridotta del 50%, comportando notevoli limitazioni ai piani di volo e conseguenti disagi.



Questa mattina, l'ENAV aveva spiegato che l’attivazione dei sistemi di contingency, scattati a seguito delle anomalie riscontrate sulla rete di trasmissione dati, avevano garantito un traffico regolare notturno, sino alle ore 6, ma a partire da quell'ora, "in considerazione del progressivo aumento del traffico aereo" diurno, sono state introdotte misure di regolazione dei flussi che comportano una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano, al fine di continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni. Sono in corso le verifiche tecniche per individuare le cause e ripristinare la piena operatività dei sistemi, ma ENAV esclude che le anomalie siano riconducibili ad attacchi hacker.

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